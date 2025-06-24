В Бишкеке с начала года уволили 733 водителя автобусов

В Бишкеке с начала января уволили и внесли в черный список 733 водителя муниципального транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отмечается, что с начала года в результате решений дисциплинарной комиссии 404 водителя были лишены 20 процентной премии и получили дисциплинарные взыскания в виде выговора.

На недавнем собрании с водителями автобусов сотрудники мэрии и представители УПСМ по ГУВД Бишкека обсудили с ними вопросы соблюдения Правил дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий.

По итогам совещания власти города поручили водителям усилить контроль за соблюдением ПДД.

Напомним, недавно в Бишкеке произошла аварийная ситуация. Один из водителей муниципального транспорта, двигаясь по улице Асаналиева в северном направлении, выехал на встречную полосу перед железнодорожным переездом. В это же время навстречу ехал водитель другого автобуса. Расстояние между автобусами было минимальное и могло привести к столкновению.

В конце мая произошла похожая ситуация, когда столкнулись автобусы маршрутов № 212 и 42, авария сопровождалась агрессивным поведением водителей.