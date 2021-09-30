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Общество
Сюжет: COVID-19

YouTube будет удалять видео с дезинформацией о любой одобренной вакцине

Видеосервис YouTube будет удалять весь контент, который ставит под сомнение любую одобренную в мире вакцину от коронавируса в рамках борьбы с дезинформацией. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, под запрет будут попадать все видеозаписи, в которых говорится, что вакцины опасные или могут приводить к длительным отрицательным последствиям для здоровья. Новое правило касается всех вакцин, а не только препаратов от COVID-19.

В прошлом году YouTube вводил запрет только на определенные видеозаписи, в которых содержалась критика вакцин от коронавируса.

Накануне в пресс-службе Google отметили, что видеосервис удалил немецкоязычные каналы Russia Today из-за нарушения правил площадки, а также условий использования сервиса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208884/
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