COVID-19 в мире. Заразились более 232,7 миллиона, умерли более 4,7 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 416 тысяч 333 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 232 миллиона 730 тысяч 64 человека. Больше всего зараженных в США (43 миллиона 225 тысяч 239), Индии (33 миллиона 697 тысяч 581), Бразилии (21 миллион 381 тысяча 790), Франции (7 миллионов 94 тысячи 334), Великобритании (7 миллионов 772 тысячи 786), России (7 миллионов 355 тысяч 883), Турции (7 миллионов 66 тысяч 658), Аргентине (5 миллионов 253 тысячи 765), Иране (5 миллионов 559 тысяч 391), Колумбии (4 миллиона 954 тысячи 376), Испании (4 миллиона 953 тысячи 930), Италии (4 миллиона 665 тысяч 49) и Германии (4 миллиона 216 тысяч 507).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 764 тысяч 388. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 163 человека. В том числе в США всего скончались 692 тысячи 561 человек, Бразилии — 595 тысяч 446, Индии — 447 тысяч 373, Мексике — 276 тысяч 376, России — 201 тысяча 854, Великобритании — 136 тысяч 746 и Италии — 130 тысяч 807.

В Кыргызстане зарегистрировали 178 тысяч 444 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 958 тысяч 170, Узбекистане — 172 тысячи 899, Таджикистане — 17 тысяч 484.