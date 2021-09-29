COVID-19 в мире. Заразились более 232,7 миллиона, умерли более 4,7 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 416 тысяч 333 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 232 миллиона 730 тысяч 64 человека. Больше всего зараженных в США (43 миллиона 225 тысяч 239), Индии (33 миллиона 697 тысяч 581), Бразилии (21 миллион 381 тысяча 790), Франции (7 миллионов 94 тысячи 334), Великобритании (7 миллионов 772 тысячи 786), России (7 миллионов 355 тысяч 883), Турции (7 миллионов 66 тысяч 658), Аргентине (5 миллионов 253 тысячи 765), Иране (5 миллионов 559 тысяч 391), Колумбии (4 миллиона 954 тысячи 376), Испании (4 миллиона 953 тысячи 930), Италии (4 миллиона 665 тысяч 49) и Германии (4 миллиона 216 тысяч 507).
В Кыргызстане зарегистрировали 178 тысяч 444 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 958 тысяч 170, Узбекистане — 172 тысячи 899, Таджикистане — 17 тысяч 484.