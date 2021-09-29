В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 257 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 803 человека, в больницах — 454. В том числе 34 человека — в крайне тяжелом состоянии, 144 — в тяжелом. Состояние 273 больных (или 60,1 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 97 человек, из них в Бишкеке — 49, Оше — 3, Чуйской области — 20, Таласской — 6, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 13, Джалал-Абадской — 3.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 173 тысячи 102 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.