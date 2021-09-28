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Общество

В Баткенской области заработала крупнейшая фабрика по пошиву одежды

При поддержке USAID в Баткенской области заработала крупнейшая фабрика по производству одежды. Об этом сообщает посольство США в КР.

По его данным, фабрика находится в Кызыл-Кие. USAID инвестировало $214 тысяч в современное швейное оборудование в рамках проекта «Конкурентное предприятие», а компания Cool Bros — $260 тысяч в ремонт и другие капитальные затраты.

Поскольку на производстве работает более 500 человек, оно стало одним из крупнейших в Баткенской области. Большинство работников — местные женщины и молодежь. В скором будущем фабрика планирует перейти на работу в две смены и удвоить численность работников.

«В этом году мы отмечаем 30-летие сотрудничества между США и Кыргызской Республикой. На протяжении этих лет экономическое развитие страны и создание рабочих мест для кыргызстанцев были одним из важнейших приоритетов. Мы особенно рады внести вклад в развитие Баткенской области, которая сейчас является приоритетным направлением для правительства Кыргызской Республики», — сказал Кит Симмонс, исполняющий обязанности директора миссии USAID в КР.

Фабрика может производить до полумиллиона единиц одежды в месяц.

Качество продукции соответствует международным стандартам, что позволяет компании Cool Bros выполнять крупные заказы на экспорт. Компания уже экспортирует продукцию в соседние страны и ведет переговоры о заключении сделок с европейскими клиентами.

«Наши сотрудники в основном жители Кызыл-Кии и близлежащих городов: Нооката, Кадамжая и Айдаркена. Мы создаем хорошие условия труда для сотрудников, организуя транспортные услуги и обеспечивая питание два раза в день», — говорит Улукбек Кожоев, директор фабрики Cool Bros в Кызыл-Кие.

Компания Cool Bros — один из крупнейших производителей одежды в стране с более чем 14-летним опытом работы. Компания производит широкий ассортимент трикотажных изделий, включая детскую, мужскую и женскую одежду для внутреннего и международного рынков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208601/
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