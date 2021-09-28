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Общество

Пожилые Кыргызстана до 15 октября могут пройти бесплатный медосмотр

В столице проходит месячник, посвященный Международному дню пожилых людей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, месячник проводит городское управление здравоохранения с 15 сентября по 15 октября под девизом: «Внимание и забота людям пожилого возраста!»

В этот период в городских организациях здравоохранения проводится бесплатный медицинский осмотр пожилых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в приютах и интернатах. Их обеспечивают лекарственными средствами по дополнительной программе ОМС по показаниям.

Организованы медицинский осмотр на дому тяжелых и лежачих пожилых пациентов, длительно и часто болеющих, госпитализация нуждающихся в стационарном лечении.

В рамках Программы государственных гарантий оказываются стоматологические услуги: санация ротовой полости, бесплатная починка протезов, изготовление протезов из недорогостоящих материалов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208522/
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