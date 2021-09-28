COVID-19 в мире. Заразились более 232,3 миллиона, умерли более 4,7 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 492 тысячи 929 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 232 миллиона 313 тысяч 731 человек. Больше всего зараженных в США (43 миллиона 116 тысяч 432), Индии (33 миллиона 678 тысяч 786), Бразилии (21 миллион 366 тысяч 395), Франции (7 миллионов 87 тысяч 110), Великобритании (7 миллионов 737 тысяч 941), России (7 миллионов 334 тысячи 843), Турции (7 миллионов 66 тысяч 658), Аргентине (5 миллионов 251 тысяча 940), Иране (5 миллионов 547 тысяч 990), Колумбии (4 миллиона 952 тысячи 690), Испании (4 миллиона 951 тысяча 640), Италии (4 миллиона 662 тысячи 87) и Германии (4 миллиона 209 тысяч 98).
В Кыргызстане зарегистрировали 178 тысяч 375 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 956 тысяч 25, Узбекистане — 172 тысячи 493, Таджикистане — 17 тысяч 484.