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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 232,3 миллиона, умерли более 4,7 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 492 тысячи 929 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 232 миллиона 313 тысяч 731 человек. Больше всего зараженных в США (43 миллиона 116 тысяч 432), Индии (33 миллиона 678 тысяч 786), Бразилии (21 миллион 366 тысяч 395), Франции (7 миллионов 87 тысяч 110), Великобритании (7 миллионов 737 тысяч 941), России (7 миллионов 334 тысячи 843), Турции (7 миллионов 66 тысяч 658), Аргентине (5 миллионов 251 тысяча 940), Иране (5 миллионов 547 тысяч 990), Колумбии (4 миллиона 952 тысячи 690), Испании (4 миллиона 951 тысяча 640), Италии (4 миллиона 662 тысячи 87) и Германии (4 миллиона 209 тысяч 98).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 756 тысяч 225. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 170 человек. В том числе в США всего скончались 690 тысяч 426 человек, Бразилии — 594 тысячи 653, Индии — 447 тысяч 194, Мексике — 275 тысяч 676, России — 201 тысяча 15, Великобритании — 136 тысяч 569 и Италии — 130 тысяч 742.

В Кыргызстане зарегистрировали 178 тысяч 375 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 956 тысяч 25, Узбекистане — 172 тысячи 493, Таджикистане — 17 тысяч 484.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208517/
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