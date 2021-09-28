Для зараженных COVID-19 свободна 371 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 371 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 28 сентября:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 277;

Национальный хирургический центр — 3;

Национальный центр кардиологии и терапии — 11;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 80.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 178 тысяч 375 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.