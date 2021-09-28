В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 287 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 811 человек, в больницах — 476. В том числе 36 человек — в крайне тяжелом состоянии, 135 — в тяжелом. Состояние 305 больных (или 61,2 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 93 человека, из них в Бишкеке — 34, Чуйской области — 29, Ошской — 2, Таласской — 2, Иссык-Кульской — 17, Джалал-Абадской — 6, Баткенской — 3.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 173 тысячи 5 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.