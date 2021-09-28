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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 58 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 178 375

В Кыргызстане за сутки выявили 58 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 30 случаев, Оше — 1, Чуйской области — 14, Ошской — 2, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 10.

С марта 2020 года в республике, по официальным данным, зарегистрировали 178 тысяч 375 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208486/
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