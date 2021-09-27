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Общество
Сюжет: COVID-19

Цифра дня. 113 человек умерли от коронавируса за пять недель

За последние пять недель — с 24 августа по 27 сентября — в Кыргызстане зарегистрировали 113 случаев смерти после заражения коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения и социального развития.

Отмечается, что смертность сократилась в два раза по сравнению с периодом с 27 июля по 23 августа. При этом больше всего летальных исходов зафиксировано в Бишкеке (61), Чуйской (28) и Иссык-Кульской (10) областях. Пять человек умерли в Нарынской области, четверо — в Джалал-Абадской, трое — в Таласской и двое — в Баткенской области. За пять недель в Оше и Ошской области не зафиксировано ни одного летального исхода.

За последние семь дней — с 21 по 27 сентября — после заражения коронавирусом скончались 12 человек. Это на четыре случая меньше, чем за период с 14 по 20 сентября. Большинство смертей зарегистрировано в Бишкеке (6) и Чуйской (3) области. Два случая отмечено в Иссык-Кульской области и один Джалал-Абадской.

Отметим, что на прошедшей неделе впервые за 5,5 месяца был зафиксирован день без смертельных исходов. За прошедшую неделю в Оше, Ошской, Таласской, Нарынской и Баткенской областях не зафиксировано ни одного летального исхода.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208402/
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