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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) соберет научно-консультативную команду по происхождению новых патогенов, чтобы возобновить расследование происхождения коронавируса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В группу войдут специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, генетики и эксперты по болезням животных. В их задачу будет входить поиск новых доказательств в Китае и других странах. Ученые также должны будут определить, мог ли COVID-19 появиться в лаборатории.

Кроме того, в дальнейшем научно-консультативная группа поможет ВОЗ выявлять деятельность человека, повышающую риск возникновения новых заболеваний.

Ранее Китай призвал ВОЗ проверить лаборатории США для поиска истоков пандемии. Постпред Китая при женевской штаб-квартире ООН Чэнь Сюй заявил, что гипотеза о попадании вируса в человеческую популяцию в результате утечки из Уханьского института вирусологии является маловероятной.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208401/
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