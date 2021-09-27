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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ рекомендовала новый препарат для лечения коронавируса

ВОЗ официально рекомендовала препарат регенерон (казиривимаб и имдевимаб) для лечения нетяжелых случаев COVID-19 или тяжелых пациентов, у которых нет собственных антител. Об этом сообщают «Новости ООН».

«ВОЗ настоятельно призывает компании-производители и правительства решить проблему высокой стоимости и ограниченного производства комбинации синтетических антител регенерон и обеспечить надлежащее и безопасное обращение с лекарством», — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что сейчас ведутся переговоры с компаний Roche Pharmaceutical, чтобы она производила препарат по более низкой цене и распределяла его на справедливой основе во всех регионах, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов. ВОЗ также обсуждает возможность поставок этого лекарства через каналы ЮНИСЕФ.

ВОЗ также призывает делиться технологиями, которые позволят производить биоаналогичные версии. Параллельно в организации обратились к другим фармацевтическим компаниям с призывом предоставить варианты биоподобных препаратов для предварительной квалификации, что позволит увеличить производство и, следовательно, повысить доступность лекарств.

Как отметили в ВОЗ, в ходе исследований, проведенных во время лечения препаратом пациентов с СOVID-19, выявились сложности с его применением. В связи с этим эксперты рекомендовали подкожное введение низкой дозы препарата в амбулаторных условиях хорошо обученным персоналом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208388/
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ВОЗ рекомендовала новый препарат для лечения коронавируса