ВОЗ рекомендовала новый препарат для лечения коронавируса

ВОЗ официально рекомендовала препарат регенерон (казиривимаб и имдевимаб) для лечения нетяжелых случаев COVID-19 или тяжелых пациентов, у которых нет собственных антител. Об этом сообщают «Новости ООН».

«ВОЗ настоятельно призывает компании-производители и правительства решить проблему высокой стоимости и ограниченного производства комбинации синтетических антител регенерон и обеспечить надлежащее и безопасное обращение с лекарством», — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что сейчас ведутся переговоры с компаний Roche Pharmaceutical, чтобы она производила препарат по более низкой цене и распределяла его на справедливой основе во всех регионах, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов. ВОЗ также обсуждает возможность поставок этого лекарства через каналы ЮНИСЕФ.

ВОЗ также призывает делиться технологиями, которые позволят производить биоаналогичные версии. Параллельно в организации обратились к другим фармацевтическим компаниям с призывом предоставить варианты биоподобных препаратов для предварительной квалификации, что позволит увеличить производство и, следовательно, повысить доступность лекарств.

Как отметили в ВОЗ, в ходе исследований, проведенных во время лечения препаратом пациентов с СOVID-19, выявились сложности с его применением. В связи с этим эксперты рекомендовали подкожное введение низкой дозы препарата в амбулаторных условиях хорошо обученным персоналом.