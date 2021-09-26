В Ошской области открыли новую больницу. Строили девять лет

В Ошской области открыли новую больницу. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, строительство нового здания филиала Араванской территориальной больницы в сельском округе Мангыт начали в 2012 году.

По проекту стационар рассчитан на 50 коек, в структуре имеются физиотерапевтическое, диагностическое и лабораторное отделения, станция машины скорой помощи и морг. Больница построена на бюджетные средства.

Министр здравсоцразвития Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что ведомство окажет содействие в оснащении необходимым медицинским оборудованием.