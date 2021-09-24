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Общество

Военнослужащим не хватает предусмотренной законом компенсации за съем жилья

Военнослужащим, вынужденным снимать жилье в аренду, не хватает компенсации, предусмотренной для этого законом. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил заместитель начальника финансового управления Министерства обороны Асхат Оморов.

«Размер компенсации сегодня составляет 9 тысяч сомов в месяц. Безусловно, рыночные цены на аренду в крупных городах ее превышают. Но мы не можем самостоятельно увеличивать эти выплаты — они прописаны в постановлении правительства от 2017 года. Работаем над увеличением, но пока безрезультатно, причина — нехватка средств в бюджете», — сказал он.

Асхат Оморов не смог ответить на вопрос журналистов об обеспечении военнослужащих служебным жильем, сославшись на то, что эта сфера находится вне в его компетенции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208198/
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