Как обезопасить себя и выжить в аварии. Семь правил

Ни дня не обходится без новостей о жутких авариях на дорогах. Ранее начальник ГУОБДД Азамат Исраилов сообщал, что в стране за восемь месяцев произошло 4 тысячи 637 ДТП, в них погибли 497 человек, пострадали 6 тысяч 900 граждан.

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Как показывает практика, вы можете ездить за рулем очень аккуратно и иметь долгий стаж вождения без аварий.

Но кто поручится, что завтра на дороге вам не встретится неосторожный или агрессивный водитель, который спровоцирует аварию?

24.kg совместно с управлением Патрульной службы милиции Бишкека подготовило советы для кыргызстанцев, как выжить в авариях.

1 Используйте ремни безопасности Одна из главных причин тяжелых травм и смертельного исхода при авариях — непристегнутый ремень безопасности. Помните, что в машине должны быть пристегнуты все пассажиры, иначе человек на заднем сиденье нанесет травму не только себе, но и сидящим впереди.

2 Дети в машине Детское кресло, автолюлька и бустер — необходимые для безопасности детей предметы. Есть и другие моменты, которые обязательно надо помнить всем, кто перевозит малышей: не отвлекайтесь от дороги, чтобы утешить ребенка. Сначала остановитесь и только потом разворачивайтесь к заднему сиденью. Не давайте ребенку играть с крупными, угловатыми и твердыми предметами. Не кормите и не поите малыша до полной остановки авто. Не затягивайте нижнюю часть ремня слишком сильно, чтобы замок не открылся в случае торможения.

3 Братья наши меньшие Не перевозите на переднем сиденье животное, даже крупную собаку не стоит сажать вперед. Некрупных зверюшек перевозят в переноске, пристегнутой ремнем. Во избежание травм вашего питомца, а заодно и людей рядом используйте ограничительные ремни и жилетки безопасности, которые с недавних пор можно найти в интернет-магазинах. Животных среднегабаритных пород подстраховывайте ограничительной сеткой.

4 Все на своих местах Габаритные предметы на заднем сиденье, емкости с горючими веществами в салоне, даже безобидные очки на приборной панели могут послужить причиной травмы при резком торможении или столкновении. Нужно, чтобы ваше авто было менее загруженным, а под рукой ничего не мешало.

5 Техисправность Следите за техническим состоянием машины, вовремя устраняйте неполадки. Неработающий поворотник увеличивает уязвимость, разболтанный замок ремня безопасности не защитит вас от удара. Каждый раз, прежде чем сесть за руль, оценивайте состояние колеса: даже немного сдувшаяся шина может стать причиной аварии.

6 Внимательность в пути Не отвлекайтесь за рулем. Ни на чтение смс, ни на GPS, ни на какие-то посторонние вещи. Происходящее в салоне должно на время исчезнуть для вас. Всегда оставляйте пространство для маневра и соблюдайте дистанцию с другими участниками дорожного движения. Начинающие водители могут испугаться аварии, которая произошла в одной-двух автомашинах от них. Ни в коем случае не смотрите на препятствие. Наоборот, тут же начинайте поиск свободного места для объезда.