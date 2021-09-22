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Общество

Санжарбек Болотов: ГЧП слабо развито в Кыргызстане из-за боязни частного бизнеса

Государственно-частное партнерство слабо развито в Кыргызстане из-за опасений и недоверия частного бизнеса. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил директор Центра государственно-частного партнерства Санжарбек Болотов.

«Участвуя в проектах, бизнес получает доступ к эксклюзивным правам. Например, проект электронного билетирования общественного транспорта, в котором частник получил возможность установки оборудования. Или проект по гемодиализу, в котором частный партнер получил возможность организовать центр, часть пациентов которого получают услуги по линии медицинского страхования», — сказал он.

По словам главы центра, сегодня рассматриваются проекты по организации парковок и замене лифтов в Бишкеке.

В то же время Санжарбек Болотов не смог привести конкретные примеры механизмов защиты частого бизнеса, проработанные в рамках ГЧП, которые могли бы защитить предпринимателя от одностороннего расторжения ранее подписанных с государством договоров.

Отметим, 11 августа президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о государственно-частном партнерстве.

Как поясняла пресс-служба главы государства, документ принят для создания эффективных правовых условий для реализации проектов государственно-частного партнерства и благоприятных условий для субъектов ГЧП.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207935/
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