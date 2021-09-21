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Общество

Старейшими близнецами в мире стали 107-летние сестры из Японии

Две 107-летние сестры из Японии признаны самыми старыми близнецами в мире. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на Книгу рекордов Гиннесса.

По их данным, Коме Кодама и Умено Сумияма родились 5 ноября 1913 года на острове Седо в японской префектуре Кагава. В их семье воспитывались 13 детей. Сестры начали жить раздельно еще с юных лет. При этом они поддерживали связь.

Женщины пережили две мировые войны. Виделись в основном только на похоронах и свадьбах членов своей семьи. Когда сестрам было около 70 лет, они несколько раз путешествовали вместе, чтобы совершить буддийское паломничество.

Сегодня они содержатся в разных домах престарелых. Кодаме и Сумияме вручили сертификаты, которые подтверждают, что они старейшие из ныне живущих однояйцевых близнецов-женщин и самые взрослые однояйцевые близнецы в истории.

Отметим, что абсолютный рекорд по долгожительству, согласно Книге рекордов Гиннесса, поставила француженка Жанна Кальман, которая родилась в 1875 году, а умерла в 1997-м. На тот момент ей было 122 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207829/
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