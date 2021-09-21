В Бишкеке пройдет ярмарка вакансий и образования взрослых. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, мероприятие состоится 23 сентября в 13.00 около кинотеатра «Ала-Тоо».

«Цель ярмарки — расширение возможностей обучения взрослого населения, повышение их конкурентоспособности на рынке труда, оказание содействия в трудоустройстве безработных граждан», — отметили в ведомстве.

Работодатели представят свои вакансии на свободные рабочие места, проведут консультации и собеседование с кандидатами. А сотрудники службы занятости предложат около трех тысяч вакансий в Бишкеке и около одной тысячи — во всех регионах страны. Кроме того, проведут консультации по услугам в сфере содействия занятости: трудоустройстве, профессиональной подготовке, оплачиваемым общественным работам, пособии по безработице и другим.

Профессиональные лицеи, частные образовательные центры проведут выставку и дегустацию своих изделий и продукции.

Для учащихся 9-х классов столичных пилотных школ № 13, 24, 68, 69 проведут профориентационные мероприятия (профтестирование, профориентационные игры, викторины).