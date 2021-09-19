Одиннадцатилетнего мальчика, пропавшего в Бишкеке, нашли в Чуйской области

Целым и невредимым найден ранее пропавший 11-летний Алинур Мураталиев. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района Бишкека.

Ометим, 16 сентября с заявлением обратился житель столицы. Он просил помочь найти его племянника 2010 года рождения, который в тот день примерно в 13.00 вышел из средней школы № 87, расположенной в жилмассиве «Келечек», и не вернулся домой.

Факт зарегистрировали в ЕРПП.

Мальчик 18 сентября найден инспекторами по делам несовершеннолетних на территории Аламединского района. С его родителями проведена разъяснительная и профилактическая беседа. Обстоятельства произошедшего инцидента выясняются.