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Общество

Одиннадцатилетнего мальчика, пропавшего в Бишкеке, нашли в Чуйской области

Целым и невредимым найден ранее пропавший 11-летний Алинур Мураталиев. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района Бишкека.

Ометим, 16 сентября с заявлением обратился житель столицы. Он просил помочь найти его племянника 2010 года рождения, который в тот день примерно в 13.00 вышел из средней школы № 87, расположенной в жилмассиве «Келечек», и не вернулся домой.

Факт зарегистрировали в ЕРПП.

Мальчик 18 сентября найден инспекторами по делам несовершеннолетних на территории Аламединского района. С его родителями проведена разъяснительная и профилактическая беседа. Обстоятельства произошедшего инцидента выясняются.

пресс-службы УВД Свердловского района
Фото пресс-службы УВД Свердловского района. Пропавшего мальчика нашли

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207609/
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