В Бишкеке выступила группа из Узбекистана «Электрооко».

Коллектив появился в 2020 году, но уже успел провести тур у себя на родине и покорить местную публику. Теперь они отправились в турне по странам постсоветского пространства. Свой тур в Душанбе, Алматы, Киев, Москву и Ташкент музыканты начали со столицы Кыргызстана.

Участники рок-поп-проекта исполняют авторскую музыку на русском языке. Необычное звучание создает синтез живых скрипок, гитар и электроники в сочетании с фантастическими, ироничными и постмодернистскими текстами.

«Бишкек, спасибо! Это было ООООчень круто!» — написали музыканты в соцсетях.

Пожелаем удачи музыкантам из Узбекистана в покорении мировой сцены. А они пусть не забывают, что первый зарубежный концерт дали именно в Бишкеке.