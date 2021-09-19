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Общество

В Бишкеке выступила группа из Узбекистана

В Бишкеке выступила группа из Узбекистана «Электрооко».

Коллектив появился в 2020 году, но уже успел провести тур у себя на родине и покорить местную публику. Теперь они отправились в турне по странам постсоветского пространства. Свой тур в Душанбе, Алматы, Киев, Москву и Ташкент музыканты начали со столицы Кыргызстана.

Участники рок-поп-проекта исполняют авторскую музыку на русском языке. Необычное звучание создает синтез живых скрипок, гитар и электроники в сочетании с фантастическими, ироничными и постмодернистскими текстами.

«Бишкек, спасибо! Это было ООООчень круто!» — написали музыканты в соцсетях.

Пожелаем удачи музыкантам из Узбекистана в покорении мировой сцены. А они пусть не забывают, что первый зарубежный концерт дали именно в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207605/
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