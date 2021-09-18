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Общество

Ряд сотрудников МВД получил правительственные награды

Ряд сотрудников МВД получил правительственные награды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По ее данным, их наградили благодарностями и ценными подарками (именные часы) председателя кабинета министров.

«Среди награжденных 10 сотрудников разных подразделений», — отметили в ведомстве.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД. Ряд сотрудников МВД получил правительственные награды

Награды вручил министр внутренних дел Улан Ниязбеков. Он поздравил сотрудников и отметил их вклад в обеспечение общественного порядка и борьбу с преступностью, а также пожелал дальнейших успехов в оперативно-служебной деятельности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207572/
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