В Кыргызстане лечение от коронавирусной инфекции получает 1 тысяча 486 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 900 человек. В больницах — 586. В том числе 50 человек — в крайне тяжелом состоянии, 186 — в тяжелом. Состояние 349 больных (или 59,2 процента) оценивают как средней тяжести, один пациент в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 96 человек, из них в Бишкеке — 48, Оше — 2, Чуйской области — 19, Ошской — 1, Таласской — 1, Иссык-Кульской — 21, Джалал-Абадской — 3, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года, по официальным сведениям, выздоровели 172 тысячи 111 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.