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Общество

19 сентября: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1
Чуйская область
  • 9.00-17.00 — село Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Крупской, МТФ, станция «Сокулук»).
2
Таласская область
  • 9.00-17.00 — Талас (центральный район), село Кызыл-Адыр.
3
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — Кызыл-Кия (1-й микрорайон, улицы Асаналиева, Молодежная, Ленина, Султанова, 25-го партсъезда, Иродан, Ак-Булак, Беш-Капа, Жаштык, Тынчтык, Кулатова, Тешик-Арык, Набережная, Орто-Кыштак, Сухой-Сай, Энгельса, 60 лет Киргизии, Маркса, Масалиева, ОсОО «Айбек базары»).
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207526/
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