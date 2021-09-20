В Бишкеке 20 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День уменьшился до 12 часов 17 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-18.00 — отрезки улиц Кызыл-Кийской, Можайского, улица Рыскулова, 8, жилмассивы «Калыс-Ордо» (школа № 86), «Жениш», «Арча-Бешик» (улицы Безымянная, Кара-Кужур, Абдрахманова, Бердибаева, Алты-Тутун, Эр-Тайлак, Шербет, Садыбакасова, Он-Арча), село Маевка;

9.30-18.30 — улицы Ахунбаева, 106, Кольбаева, 22, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 28, 30, проспект Чуй, 1а (ГСК-17), отрезки улиц Армавирской, Шайыр, Кантемировской, Низовой;

9.30-13.00 — отрезки улиц Джалиля, Целиноградской, Садовой, Лермонтова, проспекта Жибек Жолу;

8.00-18.00 — 8-й микрорайон, 12, 12/1, общежитие № 94, 7-й микрорайон, 16/1-16/12.

13-22 сентября не будет газа:

в районе, ограниченном улицами Толстого, БЧК, Баетова, Алыкулова, рекой Ала-Арчой;

в районе «Кызыл-Аскер», жилмассивах «Керемет», «Касым», «Аска-Таш», «Балбан-Таймаш», «Достук», «110-й квартал».

13-24 сентября не будет горячей воды:

в районе, ограниченном улицами Толстого, БЧК, Баетова, Алыкулова, рекой Ала-Арчой;

в районе «Кызыл-Аскер», жилмассивах «Керемет», «Касым», «Аска-Таш», «Балбан-Таймаш», «Достук», «110-й квартал».

У кого намечается той

Азим Азаров

Родился 20 сентября 1996 года. Член сборной Кыргызстана по футболу.

Памятные даты

День предпринимателя Кыргызской Республики

Дату установило правительство постановлением от 20 октября 2000 года, признавая весомый вклад предпринимателей в экономику страны, учитывая значимость и важность развития предпринимательства как одной из главных движущих сил прогресса.

В независимом Кыргызстане благодаря социально-экономическим реформам сформировалось отечественное предпринимательство, представляющее собой мощную общественно-политическую силу.

Традиционно к празднику в разных городах предприниматели организуют семинары, конференции, выставки, связанные с вопросами ведения бизнеса.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Султан Ибраимов

Родился 20 сентября 1927 года в селе Алчалу Чуйской области.

Трудовую деятельность начал простым колхозником. Был первым секретарем Ошского обкома Компартии Киргизии. В должности проработал 10 лет. Был также председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, председателем Совета Министров Киргизской ССР (1978-1980), депутатом Верховного Совета СССР двух созывов.

В бытность первым секретарем Ошского обкома в области начали строить дороги, жилые дома, театры, больницы и промышленные предприятия, продолжилось строительство каналов, водохранилищ и гидроэлектростанций.

Мог открыто критиковать власть, что в СССР считалось недопустимым и даже опасным.

4 декабря 1980-го был убит двумя выстрелами в голову в собственной кровати в правительственной резиденции в Чолпон-Ате.

В честь Султана Ибраимова названа улица в Бишкеке.

Куда сходить

Культура

выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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