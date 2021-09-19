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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 19 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День уменьшился до 12 часов 20 минут.

Отключение света, газа, воды

13-22 сентября не будет газа:

  • в районе, ограниченном улицами Толстого, БЧК, Баетова, Алыкулова, рекой Ала-Арчой;
  • в районе «Кызыл-Аскер», жилмассивах «Керемет», «Касым», «Аска-Таш», «Балбан-Таймаш», «Достук», «110-й квартал».

13-24 сентября не будет горячей воды:

  • в районе, ограниченном улицами Толстого, БЧК, Баетова, Алыкулова, рекой Ала-Арчой;
  • в районе «Кызыл-Аскер», жилмассивах «Керемет», «Касым», «Аска-Таш», «Балбан-Таймаш», «Достук», «110-й квартал».

У кого намечается той

Калдарбек Баймуратов

Родился 19 сентября 1958 года в селе Таштак Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Республика — Ата Журт».

Александр Крестинин

Родился 19 сентября 1978 года. Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу.

Тимурлан Кысанов

Родился 19 сентября 1988 года. Директор департамента лекарственных средств и медицинских изделий.

Памятные даты

День работников леса

Тимура Жусупова
Фото Тимура Жусупова. Арсланбоб

В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом сохраняют и приумножают наши лесные богатства и способствуют их рациональному использованию. День работников леса ведет свою историю еще со времен СССР.

Леса Кыргызстана занимают 5,7 процента общей территории республики. Хотя КР относится к малолесным государствам, около 2 миллионов человек (треть населения) проживает на территории лесного фонда (или вблизи), и их благосостояние напрямую зависит от лесных ресурсов.

День рождения смайлика

19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд, — двоеточие, дефис и закрывающуюся скобку — для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона.

За более 30 лет своего существования смайлик стал неизменным атрибутом электронного общения, и многие уже не могут представить, как можно было бы без него обходиться. И, конечно же, за это время появилось множество смайликов, несущих разную смысловую и эмоциональную окраску.

Прошел первый в истории конкурс красоты

andreamezamx/Instagram
Фото andreamezamx/Instagram. Победительница конкурса «Мисс Вселенная» 2020 года Андреа Меса

19 сентября 1888 года в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В финальной части приняла участие 21 претендентка на титул «королевы красоты», а отбирались девушки в финал по фотографиям, присланным на адрес жюри.

Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в 5 тысяч франков.

Первые мировые конкурсы красоты прошли в 1951-м в Лондоне: здесь коронованы «Мисс Вселенная» и «Мисс мира».

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Апас Джумагулов

из интернета
Фото из интернета. Апас Джумагулов

Родился 19 сентября 1934 года в селе Арашан Чуйской области.

В 1973-м назначен на должность заведующего промышленно-транспортным отделом ЦК Компартии Киргизии. Как высококвалифицированный специалист, человек с обширным кругозором и хозяйственным видением, он в течение длительного времени успешно работал в должностях заведующего отделом, секретаря ЦК Компартии Киргизии, прошел большую школу политической и общественной жизни, неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

В 1993 году становится премьер-министром Кыргызстана. За сравнительно небольшой период его работы в этой должности уже в 1996-м республика создала основу для реального преодоления политического и экономического кризиса, успешно осуществлена экономическая реформа.

В 1998 году президент Аскар Акаев вручил Апасу Джумагулову орден «Манас» I степени за заслуги перед Отечеством. Он лауреат Госпремии Киргизской ССР по науке и технике за организацию производства вычислительной техники в республике. В 1994-м за большой вклад в развитие промышленности ему присвоено звание «Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики».

Автор свыше 50 научных трудов.

Родился народный артист Кыргызстана Сталбек Алмасбеков

www.operaballet.lg.kg
Фото www.operaballet.lg.kg. Сталбек Алмасбеков

Родился 19 сентября 1953 года в селе Кок-Ой Джумгальского района Нарынской области.

Сталбек Алмасбеков — обладатель богатого и уникального по красоте тембра голоса и оригинальной манеры исполнения. Среди драматических теноров Центральной Азии его имя, бесспорно, занимает одно из ведущих мест. Он является исполнителем сложнейших вокальных партий в мировом оперном репертуаре.

Участник многих международных оперных фестивалей, неоднократно выступал с гастролями в странах СНГ и дальнего зарубежья. В настоящее время ведет активную концертную и гастрольную деятельность, с достоинством представляет кыргызское вокальное искусство и сотрудничает со многими зарубежными театрами.

www.operaballet.lg.kg
Фото www.operaballet.lg.kg. Сцена из оперы «Пиковая дама», 2004 год

По инициативе народного артиста КР Сталбека Алмасбекова в Кыргызском театре оперы и балета в 2002-м создана творческая лаборатория молодых певцов «Дебют», где на общественных началах под его руководством подготовлен ряд молодых вокалистов, которые достойно представляют кыргызское оперное искусство на сцене родного театра, в городах республики и СНГ.

Куда сходить

Культура

  • выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;
  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;
  • в парке «Фламинго» — Bishkek Food Fest. Подробнее

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207481/
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