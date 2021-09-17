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Общество

Россия передала МВД 15 машин марки Chevrolet Cobalt и два спринтера

Россия передала МВД 15 машин марки Chevrolet Cobalt и два спринтера. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По ее данным, накануне состоялась церемония передачи автотранспортных средств от МВД РФ.

Отмечается, что новые автомашины предназначены для укрепления технической базы Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР и помогут в раскрытии других видов преступлений.

Всего передано 15 автомобилей марки Chevrolet Cobalt и два спринтера марки «Газель NEXT Автобус».

Заместитель министра внутренних дел КР Октябрь Урмамбетов поблагодарил представителей МВД России за тесное сотрудничество и оказанную поддержку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207376/
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