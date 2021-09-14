В некоторых районах Бишкека не будет горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, из-за устранения утечки газа в подземном газопроводе на улице Фучика, № 19/1 ОсОО «Газпром Кыргызстан» приостанавливает подачу природного газа.

«Коммунальное предприятие «Бишкектеплоэнерго» также вынуждено приостановить подачу горячей воды с 13 по 24 сентября 2021 года. Котельную «Факел» отключили вчера, сегодня ожидается отключение котельных «КЭЧ-1», «КЭЧ-2», «Школа-интернат-1» и «ВЧ»», — отметили в мэрии.