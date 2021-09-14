Закон о национальной безопасности устарел и требует изменений

Закон о национальной безопасности устарел и требует разработки новой редакции. Об этом на круглом столе в Бишкеке сообщил эксперт Марат Джаманкулов.

«Закон рамочный и не включает в себя ряд современных терминов и понятий, таких как «информационная безопасность» и «кибербезопасность». Нужно четкое определение того, что мы включаем в понятие национальной безопасности», — сказал он.

Марат Джаманкулов также отметил, что необходимости в отдельном законе о Совете безопасности нет. «Прописанные в нем нормы легко можно включить в новую редакцию закона о национальной безопасности. Необходимо прописать и новую должность — заместитель председателя Совбеза», — заключил он.

Отметим, Закон «О национальной безопасности» был принят в феврале 2003 года. За 18 лет в него четыре раза вносились изменения.