14 сентября: где в регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Чуйская область Чуйская область

9.00-17.00 — села Петровка (улицы Центральная, Заводская, Фрунзе, Толстого, Калинина, Новая, Южная, Больничная, Строительная, Луговая, Ломоносова), Беш-Терек, Александровка (улицы Мамаевская, Буденного, Пушкина, Ключевая, верхняя зона), Буденовка;

3 Таласская область Таласская область

9.00-18.00 — село Кызыл-Адыр;

9.00-12.00 — села Молотов, Чон-Кара-Бура;

12.00-15.00 — села Бейшеке, Кара-Суу.

4 Ошская область Ошская область