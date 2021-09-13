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Общество

14 сентября: где в регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1
Чуйская область
  • 9.00-17.00 — села Петровка (улицы Центральная, Заводская, Фрунзе, Толстого, Калинина, Новая, Южная, Больничная, Строительная, Луговая, Ломоносова), Беш-Терек, Александровка (улицы Мамаевская, Буденного, Пушкина, Ключевая, верхняя зона), Буденовка;
3
Таласская область
  • 9.00-18.00 — село Кызыл-Адыр;
  • 9.00-12.00 — села Молотов, Чон-Кара-Бура;
  • 12.00-15.00 — села Бейшеке, Кара-Суу.
4
Ошская область
  • 8.00-17.00 — города Узген (улицы Чымбай, Черемушка, Таштак, Манас), Ош (микрорайоны «Анар», «Черемушки», «Амир-Тимур», улицы Исанова, Петрова, Кулматова, Мамырова, Амир-Тимур, Абдыкадырова, Айтиева, Алиева, Молдо-Нияза, Закирова, Чкалова, Садырбаева, Атабаева, Анар, Абакир уулу Төрөбек, Мирсаатова, села Жапалак, Шарк, Сары-Мазар, жилмассив «Калинин»), сельские управы Мырза-Аке, Алтын-Булак, Кара-Кулжа, Ак-Кыя, села Талдык, Бек-Жар, Топ-Терек, Лянгар, Каратай, Лаглан, Кызыл-Ой, Тээке, Фуркат, Медресе, Кыргызчек, Малбазар, Кормоцех, Кулиева, МСО;

  • 9.30-12.00 — села Кыш-Абад, Беш-Капа, Чоок, Савай-Арык, Кожомбак, Тажибай, Жаны-Кызылсу, Фархад, Ош-3000, Питомник, Кызыл-Шарк, Курбан-Кара, Октябрь, Кыдырша, Савай, Присавай, Сары-Колот, Ак-Колот, Бирдик, Стант, Тынчтык.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206954/
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