Пробелы из-за дистанционного обучения будут восполнять в течение года

Пробелы из-за дистанционного обучения школьники будут восполнять в течение учебного года. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

Она отметила, что из-за дистанционного обучения у многих школьников появились пробелы, так как не у всех был доступ к интернету, обучающим ресурсам.

Надира Джусупбекова добавила, что ведомство разработало коррекционную программу. «В каждой школе педагоги будут определять, какие есть пробелы, и потом в течение года восполнять их», — сказала она.

Напомним, в Кыргызстане учебный год начнется 15 сентября в традиционном формате.