13 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-12.00 — отрезки улиц Менделеева, Токольдош;

9.00-14.00 — отрезки улиц Армейской, Литовской, Токольдош;

9.00-18.00 — отрезки улиц Уметалиева, Киевской, Владимирской, Исанова, Ташкентской, 9-го Января, Кудрука, Брестской, Журнальной, Волковой, Власова, Очаковской, Кайназаровой, проспекта Дэн Сяопина, переулок Барабинский, жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-30 — Чуй-34), «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Камбар-Ата), «Калыс-Ордо», проспект Манаса, 61;

9.30-13.00 — улица Ахунбаева, 110;

9.30-18.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Жетиген, Исакеева), улицы Мичурина, Усенбаева, Жибек Жолу;

10.00-17.00 — отрезки улиц Токольдош, Октябрьской;

12.00-17.00 — отрезки улиц Кийизбаева, 7 Апреля, Армейской, Литовской;

14.30-17.00 — улица Ахунбаева, 110а.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Кашка-Суу, Малиновка, Ак-Тюз, Кок-Жар (улицы Маликова, Чон-Багыш, Эгимбаева, Уметалиева, Карагул-Акмат), Беш-Кюнгей (улица Проектируемая), Карла Маркса (улицы Набережная, Садовая, Молодая Гвардия, Шопокова, Киевская, Звездная, Ленина, Панфилова, Веселая, Молодежная, Пионерская, Горького, Крупская), Кырман (улицы Айбек-Ата, Кенеш, Ынтымак, жилмассивы «6 га», «20 га», «Достук», «Иссык-Кол»), Пригородное (улицы Полевой Стан, Артезианская, Гамзатова, Дорожная, Кавказская, Лермонтова, Ташкентская), Степное (улицы Степная, Достук, Изатова, Береке, Новостройка, Ак-Жол, Санатбаева), Маевка (улицы Новая, Молодая Гвардия, Школьная, Веселая, Виноградная, Набережная, Ала-Арчинская, Кара-Суйская), Кок-Жар (улица Сыргака, жилмассив «Лагерь»), Карла Маркса (улицы Панфилова, Горького, Киевская, Ленина, Садовая), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Малая ГЭС), Луговое (улицы Северный, Алма-Атинская, Трансформаторная, Лесхозная, переулок Северный), Кара-Жыгач (улицы Шопокова, Тезекбаева), Лебединовка (улицы Сельская, Комсомольская, Мичурина), Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Кыргызская, Панфилова, переулок Школьный), микрорайон «Учкун» (улицы Кайынды, Путейская, Учкун, Алтын-Бак, Чымындык, Манас);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Кирова, Чехова, Первомайская), села Манас (улицы Дружбы, Проектируемая), Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Пограничная, Советская, Токтогула, Фрунзе, Ленина), Новопавловка (улицы Пограничная, Советская, Ала-Арчинская), Сокулук (улицы Звездная, Кайназаровой, Ленина, Пионерская, Белинской, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Ленинградская, Победы, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Больничная, Бакыта, Алма-Атинская, 27-го Партсъезда, Токтогула, Калинина, Мичурина), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Кенжебек у. Назар, Табышалиева);

Московский РЭС

9.00-18.00 — села Беловодское (улица Октябрьская), Кепер-Арык (улицы Школьная, Абды Касымова), Александровка (улицы Ташкентская, Чапаева, Пионерская, Крупская), Большевик, Жуково, Сретенка;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Алексеевка (улица Центральная), Калининское (улицы Дуулата, 8 Марта), Жайыл (улицы Аликбаева, Джекшенова);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Тельман, Буденовка, Ивановка, Юрьевка;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Белинская, Советская, Новолинейная), Сарыжон (улица Сарыжон), город Кант (улицы Пушкина, Ванахуна, Октябрьская, Калинина, Джакыпова, Чкалова, Куйбышева, Садовая, Нахимова, Микояна, Молодежная, Центральная, 60 лет ВЛКСМ, Герцена, Крупская, Некрасова, Люксембург, Буслова, Южная, Чуйская, Свердлова, Тельмана, Чехова, Иваницина, Тоголока Молдо);

Чуйский РЭС

8.00-18.00 — села Онбир-Джылга (улицы Кок-Каптал, Онбир-Джылга, Пионерская), Карой (улицы Советское, Дон-Арык), Шамши (улица Чолжиева);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Жаны-Алыш (улица Комсомольская);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Верхняя), Карьер, Эфиринос, Вознесеновка (улицы Пушкина, Центральная).

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — город Талас (улица Ломоносова, центральный район, 59-й квартал);

9.30-13.00 — город Талас (улица Ломоносова, Оторбаева);

13.00-17.00 — город Талас (улицы Маяковского, Оторбаева).

4 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — город Ош (микрорайон «Толойкон», улицы Навои, Курманджан Датки, Мамажан, 8 Марта, Кыргызская, Токтогула, Сатылганова, Киевская, Ленина, Раззакова, Салиевой, Джим, Кара-Суу, Мира, Жаштар, Кызыл-Аскер, микрорайоны «Ак-Тилек», «Амир-Темур», жилмассив «Калинин», села Арек, Орке, Бирлешкен), сельские управы Кароол, Куршаб, Жазы, Кара-Кульджа, Уч-Добо, Конур-Добо, Каблан-Кол, села Кызыл-Тейит, Беш-Коргон, Тажы-Кыштак, Шакар-Кыштак, Дон-Кыштак, Дон-Тобо, Мин-Тамыр, Тут-Зар, Мундуз, Кызыл-Сай, Гулистан, Айырма, Вахым, Коен, Жангактаги, Бору, Жыналач, Комбаза, Кара-Согот;

9.30-12.30 — села Агартуу, Маданият, Калинин, Большевик, Зарбалик, Мамажан;.

13:00-17:00 — села Кайрат, Кенжекул, Партсъезд, Маданият, Мачак, Кашкар, Кызыл-Мээнет, Кашкар-Кыштак, Нариман, Зарипдар.

5 Баткенская область Баткенская область