11 сентября: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Чуйская область Чуйская область

Кантский РЭС

9.00-17.00 — село Милянфан (промзона);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — село Боролдой (улица Фрунзе);

Московский РЭС

9.00-17.00 — село Ак-Суу (улицы Южная, Советская, Спортивная, Добровольского, Дружбы, район сахарного завода).

2 Ошская область Ошская область