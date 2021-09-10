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Общество

11 сентября: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Чуйская область

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Милянфан (промзона);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Боролдой (улица Фрунзе);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Ак-Суу (улицы Южная, Советская, Спортивная, Добровольского, Дружбы, район сахарного завода).
2
Ошская область

  • 8.00-17.00 — Ош (улицы Раззакова, Салиевой, Джим, Кара-Суу, Мира, Ошская, Жаштар, Кызыл-Аскер, Авиценны, Моторная, Артыкова), Узген (мэрия), сельские управы Заргер, Жыланды, Жазы, Торт-Куль, Ийри-Суу, Чангет, Баш-Добо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206744/
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