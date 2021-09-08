Первый кыргызско-якутский словарь издал гражданин КР, живший в Республике Саха

Первый кыргызско-якутский словарь издал гражданин КР, долгое время живший и работавший в Республике Саха. Об этом сообщили якутские СМИ.

По данным изданий, автором является Темирлан Бейшенов. Он самостоятельно выучил якутский язык.

«Я много лет жил и работал в Якутии. Для тысяч наших соотечественников изучение языка — вызов. В течение долгих холодных ночей и зимних дней я решил выучить язык саха. Искал книги, собирал их, смотрел на сайтах в интернете, но не нашел кыргызско-якутского словаря. Выучил язык самостоятельно и создал словарь для изучающих язык, таких как я», — говорит автор.

Переводчик надеется, что книга будет полезна для тех, кто изучает языки.

«Я думаю, что это внесет небольшой вклад в развитие литературы между двумя народами. Я не филолог. Это работа обычного рабочего соотечественника», — прокомментировал свой труд Темирлан Бейшенов.