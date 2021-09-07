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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Незаконное обогащение. ГКНБ рассказал о ходе следствия по делу Алмамбета Салиева

Завершается следствие по делу экс-заместителя руководителя аппарата президента Алмамбета Салиева. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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Уточняется, что Алмамбет Салиев, занимая различные должности в системе госорганов, в том числе будучи заместителем руководителя аппарата президента, приобрел различное дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, оформляя его на своих родственников и приближенных. Стоимость имущества составляет более 70 миллионов сомов, что значительно превышает официальные доходы Салиева.

«Проводятся также проверки сведений о причастности Алмамбета Салиева к коррупции в бытность замруководителя аппарата президента и незаконного вмешательства в деятельность правоохранительных органов из корыстных побуждений. Следствие по данному уголовному делу находится на завершающем этапе и в ближайшее время будет окончено, а материалы направлены в судебные органы для рассмотрения по существу», — сообщили в ГКНБ.

Алмамбета Салиева подозревают в незаконном обогащении. По версии следствия, общая стоимость недвижимости, оформленной на лиц, связанных с ним, составляет более $900 тысяч. Он останется под стражей до 16 октября.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206304/
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