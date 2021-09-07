В Кыргызстане девушки учатся дольше, а парни раньше получают профессию. Об этом сообщили в «ООН-женщины».

По данным организации, кыргызстанки чаще получают образование в рамках полной средней школы: на долю девочек в 10-11-х классах приходится около 55 процентов, в то время как мальчики выбывают из системы обучения после 9-го класса — в основном для получения профессии в раннем возрасте.

Среди учащихся образовательных организаций начального профессионального образования 70 процентов — юноши. Однако девушек больше в вузах — 52 процента.