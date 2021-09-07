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Общество

Кыргызстанцев приглашают к участию в тренингах по экологии и географии

Кыргызстанцев приглашают к участию в Школе молодежных клубов «Белый Парус». Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, она пройдет с 27 сентября по 2 октября в столице. Программа включает тренинги, полевые выезды, мастер-классы от специалистов.

Требования к кандидату:

  • возраст от 18 до 35 лет;
  • опыт участия и/или организации мероприятий;
  • личная мотивация принимать участие в летней школе, вовлеченность в образовательный процесс и интерес к популяризации географии, экологии;
  • готовность работать по распространению и приумножению знаний, использованию опыта;
  • готовность участвовать во всех мероприятиях, запланированных в рамках программы.

Все заинтересованные кандидаты должны заполнить форму заявки до 02.59 11 сентября (по бишкекскому времени). Уведомление о результатах отбора направят до 14 сентября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206282/
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