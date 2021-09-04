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Общество

Казахстан признал кыргызские паспорта и сертификаты вакцинации

Новым постановлением главного санитарного врача Казахстана затрагивается вопрос о разрешении въезда на территорию РК иностранным студентам. Об этом сообщают казахские СМИ.

Согласно документу, въезд на территорию Казахстана разрешен иностранным студентам при наличии:

  • вакцинации против COVID-19, подтвержденной паспортом/сертификатом/справкой вакцинации, выданных уполномоченным органом Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызстана и Молдовы;
  • отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, с момента получения которого прошло не более трех суток на момент пересечения государственной границы Казахстана.

Кроме того, главный санврач РК подписал еще одно постановление о внесении изменений и дополнений в постановление от 11 июня 2021 года. В нем признаются действительными на территории Казахстана паспорта вакцинации других государств.

«Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызской Республики, Республики Молдовы и Турецкой Республики», — говорится в тексте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206045/
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