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Общество

Поступившие в российский вуз сироты получили по 50 тысяч сомов от мэра Бишкека

Фото мэрии Бишкека. Айбек Джунушалиев вручил по 50 тысяч сомов воспитанникам социального общежития

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев вручил сертификаты воспитанникам социального общежития, которые поступили в Чувашский государственный университет имени Ульянова (Чебоксары). Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, студенты будут обучаться на бюджетной основе.

Сертификаты на 50 тысяч сомов получили:

  • Аян Изяева — историко-географический факультет;
  • Виктория Александрова — радиотехнический факультет;
  • Кадырбек уулу Азамат — энерготехнический факультет;
  • Кубанычбек Талдыбеков — энерготехнический факультет.

Социальное общежитие предоставляет временное жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях социального обслуживания, сиротам, полусиротам, находящимся в трудной жизненной ситуации, от 16 до 23 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206017/
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