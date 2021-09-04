Поступившие в российский вуз сироты получили по 50 тысяч сомов от мэра Бишкека

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев вручил сертификаты воспитанникам социального общежития, которые поступили в Чувашский государственный университет имени Ульянова (Чебоксары). Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
По ее данным, студенты будут обучаться на бюджетной основе.
Сертификаты на 50 тысяч сомов получили:
- Аян Изяева — историко-географический факультет;
- Виктория Александрова — радиотехнический факультет;
- Кадырбек уулу Азамат — энерготехнический факультет;
- Кубанычбек Талдыбеков — энерготехнический факультет.
Социальное общежитие предоставляет временное жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях социального обслуживания, сиротам, полусиротам, находящимся в трудной жизненной ситуации, от 16 до 23 лет.