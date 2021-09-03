В США посреди пустыни построят город-миллионник под названием Телоса

Датский архитектор Бьярке Ингельс построит посреди пустыни в США новый город под названием Телоса. Там смогут проживать 5 миллионов человек. Об этом пишут зарубежные СМИ.

По их данным, идея создания города с нуля на площади в 150 тысяч акров принадлежит предпринимателю Марку Лоре. Разработчики поставили своей целью построить самый экологически чистый город в мире. Предполагается, что к 2030 году в Телосе будут проживать 50 тысяч человек, а в течение следующих 40 лет население увеличится до нескольких миллионов.

Город поделят на несколько районов, на 1 акр будет приходиться 33 человека — показатель почти равен плотности населения Сан-Франциско.

Здания построят из экологичных материалов, фасады частично покроют растительностью, а по дорогам будут передвигаться автономные транспортные средства. В центре Телосы разобьют парк с башней под названием «Эквитизм», на вершине которой оборудуют смотровую площадку.