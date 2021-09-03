В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 939 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 960 пациентов, в больницах — 979. В том числе 83 человека — в крайне тяжелом состоянии, 260 — в тяжелом. Состояние 613 больных (или 63,8 процента) оценивают как средней тяжести, четыре пациента в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 92 человека, из них в Бишкеке — 25, Оше — 3, Чуйской области — 28, Ошской — 4, Таласской — 5, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 7.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровел 170 тысяч 261 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.