В Джети-Огузском районе открыли еще одну швейную фабрику на 100 рабочих мест. Об этом сообщили в Фонде развития Иссык-Кульской области.

Фото Фонда развития Иссык-Кульской области. В Джети-Огузском районе открыли еще одну швейную фабрику

По его данным, цех «Бархат» появился в селе Жон-Булак. Открытие швейных фабрик в области инициировано полномочным представителем президента на Иссык-Куле Мирбеком Кожоевым и финансируется Фондом развития Иссык-Кульской области.

Главная цель — обеспечение занятости сельского населения и развитие легкой промышленности. Одежду будут продавать по всему Кыргызстану и за рубежом. Фонд выделил предприятию 8 миллионов сомов.

Ранее в Джети-Огузском районе начала работать еще одна современная швейная фабрика, продукция которой экспортируется на рынки соседних стран — Казахстана, Узбекистана и России.