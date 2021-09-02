В Джети-Огузском районе открыли еще одну швейную фабрику на 100 рабочих мест. Об этом сообщили в Фонде развития Иссык-Кульской области.
Фото Фонда развития Иссык-Кульской области. В Джети-Огузском районе открыли еще одну швейную фабрику
Главная цель — обеспечение занятости сельского населения и развитие легкой промышленности. Одежду будут продавать по всему Кыргызстану и за рубежом. Фонд выделил предприятию 8 миллионов сомов.
Ранее в Джети-Огузском районе начала работать еще одна современная швейная фабрика, продукция которой экспортируется на рынки соседних стран — Казахстана, Узбекистана и России.