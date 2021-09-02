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Общество

В Джети-Огузском районе открыли еще одну швейную фабрику на 100 рабочих мест

В Джети-Огузском районе открыли еще одну швейную фабрику на 100 рабочих мест. Об этом сообщили в Фонде развития Иссык-Кульской области.

Фонда развития Иссык-Кульской области
Фото Фонда развития Иссык-Кульской области. В Джети-Огузском районе открыли еще одну швейную фабрику
По его данным, цех «Бархат» появился в селе Жон-Булак. Открытие швейных фабрик в области инициировано полномочным представителем президента на Иссык-Куле Мирбеком Кожоевым и финансируется Фондом развития Иссык-Кульской области.

Главная цель — обеспечение занятости сельского населения и развитие легкой промышленности. Одежду будут продавать по всему Кыргызстану и за рубежом. Фонд выделил предприятию 8 миллионов сомов.

Ранее в Джети-Огузском районе начала работать еще одна современная швейная фабрика, продукция которой экспортируется на рынки соседних стран — Казахстана, Узбекистана и России.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205841/
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