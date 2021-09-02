В Бишкеке усилили санитарный контроль в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, это связано с новым учебным годом, который начнется 15 сентября. «Мобильная бригада Бишкекского троллейбусного управления усилила контроль по соблюдению санитарных норм в троллейбусах. Рейд проводился на шести самых загруженных остановочных пунктах Бишкека», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что сотрудники БТУ проводят разъяснительную беседу с пассажирами о необходимости соблюдать масочный режим и дистанцию в общественном транспорте, а также проверяют чистоту салона троллейбусов, внешний вид водителей и рабочее состояние санитайзеров для обработки рук. Проверку прошли 127 троллейбусов.

Рейды проводятся два раза в неделю.

Мэрия Бишкека просит пассажиров соблюдать санитарно-эпидемиологические правила при поездке в общественном транспорте.