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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 2 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День уменьшился до 13 часов 9 минут.

Отключение света, газа, воды

  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Раззакова, Гагарина, село Чон-Арык (улицы Волоколамская, Садырбаева, Подольская), жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-39 — Чуй-45), «Арча-Бешик» (улицы Жайыла Баатыра, Шербет, Бердибаева), «Карагачевая роща» (улицы Широкая, Каинды), «Ак-Орго» (улицы Тагылдыр-Тоо, Бекбекей, Акчолмок, Ак-Шоокум, Ашар), улица Тимирязева, 34;
  • 9.30-14.00 — жилмассивы «44 га», «Рухий-Мурас»;
  • 9.30-17.00 — улица Тыныстанова, 7а;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Горького, Матросова, Карадарьинской, Суванбердиева, Юнусалиева, Скрябина;
  • 9.30-18.30 — улицы Салиевой от улицы Пархоменко до Кантемировской, улицы Достоевского, Дордой, Исакеева, жилмассив «Кара-Жыгач».

Памятные даты

Образован Ак-Талинский район

Нурзады Осмоновой
Фото Нурзады Осмоновой. Ак-Талинский район Нарынской области
Образован 2 сентября 1936 года.

По последним данным, в районе проживает чуть более 30 тысяч человек, хотя по размеру он гораздо больше некоторых районов республики. В составе Ак-Талинского района 13 айыльных округов. Но, несмотря на то, что в нем проживает не так много людей, именно эта земля подарила Кыргызстану акына Тоголока Молдо, композитора Калыя Молдобасанова, певца и композитора-мелодиста Мусу Баетова.

В честь последнего назван центр Ак-Талинского района — село Баетово.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Касымалы Джантошев

open.kg
Фото open.kg. Касымалы Джантошев

2 сентября (15 сентября) 1904 года в селе Тенизбай (ныне Ак-Суйский район) родился кыргызский литературный и общественный деятель, писатель, драматург, переводчик, актер, режиссер Касымалы Джантошев.

В 1926-м он написал свою первую одноактную пьесу «Пастухи», в 1928 году создал многоактную пьесу «Карачач» («Черноволосая»), положившую начало национальной драматургии.

Известен читателям и как автор ряда значительных художественных произведений в прозе (повести «Двое молодых», «Пламенная молодежь», «Чабан с Хан-Тенгри»). Главная книга в его творчестве — эпическое полотно «Каныбек», один из первых кыргызских романов, написанный в духе романтического реализма.

Умер 13 августа 1968-го.

Родился народный артист КР Мунарбек Атагельдиев

Родился 2 сентября 1949 года.

Народный артист КР, с 1971-го — концертмейстер Государственного академического симфонического оркестра имени Асанхана Джумахматова.

Умер 20 августа 2014 года.

Умер композитор Владимир Фере

из интернета
Фото из интернета. Владимир Фере

В 1971 году в возрасте 69 лет в Москве умер советсткий композитор Владимир Фере.

Родился 7 (20) мая 1902-го в Камышине. Народный артист Киргизской ССР, музыкальный педагог, профессор, один из авторов музыки Государственного гимна Киргизской ССР.

В 1936-1944 годах — художественный руководитель Кыргызской филармонии.

Считается одним из основоположников кыргызской профессиональной музыки. В содружестве с Владимиром Власовым и Абдыласом Малдыбаевым создал первые кыргызские музыкальные драмы, оперы и балеты — «Алтын кыз», «Айчурек», «Манас», «На берегах Иссык-Куля», «Токтогул» и многие другие.

Погиб артист Чолпонбек Базарбаев

В 2002 году в Бишкеке в результате автомобильной катастрофы погиб кыргызский артист балета Чолпонбек Базарбаев.

Родился 4 февраля 1949-го в селе Чолпон Кочкорского района. Народный артист СССР (1982).

В 2004 году его имя присвоено Бишкекскому хореографическому училищу, которое он окончил.

О творчестве Чолпонбека Базарбаева сняты телевизионные фильмы «Путь к премьере» (1974), «Танец — жизнь моя» (1976), «Пластический ряд» (1989), «Юбилей Чолпонбека Базарбаева» (1992), а также художественный фильм «Нокдаун» с его участием, созданный киностудией «Кыргызфильм» в 1990-м.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205727/
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