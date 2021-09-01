Памятник Манасу Великодушному открыли в Анкаре

В честь 30-летия независимости Кыргызстана на главной площади муниципалитета Кечиорен в Анкаре состоялось торжественное открытие памятника герою кыргызского эпоса Манасу Великодушному. Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел.

В своей речи посол Кубанычбек Омуралиев выразил уверенность в том, что этот памятник станет символом вечной дружбы двух народов.

Фото МИД . Памятник Манасу в Анкаре

На мероприятии прозвучали кыргызские мелодии на комузе, продемонстрированы видео о Кыргызстане и иллюстрации из эпоса «Манас».

Как заявили в МИД, в рамках празднования 30-летия независимости и в целях продвижения имиджа Кыргызстана в Турции совместно с муниципалитетом Учхисар провинции Невшехир подняли флаг КР на воздушном шаре. После его повесили на исторической крепости в Каппадокии.

В Анкаре два самых высоких здания Союза палат и товарных бирж Турции окрасились в цвета флага Кыргызстана.