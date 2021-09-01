2 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Раззакова, Гагарина, село Чон-Арык (улицы Волоколамская, Садырбаева, Подольская), жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-39 — Чуй-45), «Арча-Бешик» (улицы Жайыла Баатыра, Шербет, Бердибаева), «Карагачевая роща» (улицы Широкая, Каинды), «Ак-Орго» (улицы Тагылдыр-Тоо, Бекбекей, Акчолмок, Ак-Шоокум, Ашар), улица Тимирязева, 34;

9.30-14.00 — жилмассивы «44 га», «Рухий-Мурас»;

9.30-17.00 — улица Тыныстанова, 7а;

9.30-18.00 — отрезки улиц Горького, Матросова, Карадарьинской, Суванбердиева, Юнусалиева, Скрябина;

9.30-18.30 — улицы Салиевой от улицы Пархоменко до Кантемировской, улицы Достоевского, Дордой, Исакеева, жилмассив «Кара-Жыгач».

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Кашка-Суу, Малиновка, Ак-Тюз, Беш-Кунгей (улицы Сарбагыш, Матросова, Садовая), Полевое, Виноградное, Таш-Добо (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Колхозная, Нарынская, Бегельдинова, Ала-Тоо, Кооперативная, Больничная, Аптечная), Бир-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, Ай-Булак, переулок Зеленый), Чон-Таш, Лесхоз, МТФ-2, Тендик, Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Центральная, Яковенко, Шопокова, Тезекбаева, переулок Гагарина), Кок-Жар (улица Сыргака, новостройка «Лагерь»), Васильевка (улицы Школьная, Юбилейная, Набережная, переулок Почтовый), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, переулки Больничный, Логвиненко), Маевка (улицы Новая, Молодой Гвардии, Школьная, Виноградная, Ала-Арчинская, Набережная), жилмассив «Кырман» (улицы Бурана, Нур-Тамчи, Манжыл-Ата);

Сокулукский РЭС

13.20-17.00 — село Манас (улица Мира);

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Индустриальная, Алма-Атинская, Больничная, Свободы, Правды, Строительная, Фрунзе, Мельничная, Советская, Калинина, Линейная, Торговая, Урожайная, Шопокова, Батаева, Свердлова, Белинского, Краснодарская, 50 лет Октября, Ленинградская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Кайназаровой, Победы, Московская, Киевская, Бакыта, 27-го партсъезда, Токтогула, Ленина, Мичурина, Школьная, переулок 40 лет Победы), Комсомольское (улицы Дорожная, Новая, Южная, Строительная, Опытная), Студенческое (улицы Юбилейная, Намазалы ажы, Комсомольская), Ток-Бай (улица Исмаила), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Проектируемая), Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Пролетарская, Тоголока Молдо, Жангазиева, Кирова, Новая, Красноармейская, тупик Пролетарский, переулок Южный), Кара-Сакал (улицы Тоголока Молдо, Жангазиева, Осмона, Алтын-Ордо);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Петровка, Ан-Арык, Предтеченка, Александровка (улицы Масанчина, Пионерская);

9.00-14.00 — села Беш-Орюк, Садовое (улицы Пионерская, Мамайская);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Жайыл (улицы Аликбаева, Жекшенова), Полтавка (улицы Партизанская, Горького, Коминтерна, Октябрьская, Центральная), город Кара-Балта (улицы Бедного, Кошевого, Степная, Полевая);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Сын-Таш, Юрьевка;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Иссык-Ата, Нижний Ичке-Суу, Верхний Ичке-Суу, Интернациональное, Бозбармак, Джар-Башы, Ак-Кудук (улицы Северная, Пушкина, Токтогула, Новая Жизнь), Дмитриевка (улицы Комарова, Калинина, Первомайская);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Кошой, Маданият (улицы Маданият, Школьная), ущелье Шамшы;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Ильич (улица Центральная), Жаны-Алыш (улица Комсомольская).

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — Талас (район аэропорта, улица Советская), село Чат-Базар;

8.00-19.00 — села Ак-Добо, Кызыл-Сай, Мин-Булак, Кызыл-Чарба.

4 Ошская область Ошская область