80 лет со дня депортации. В диаспоре немцев КР прошел день памяти и скорби

В кыргызстанской диаспоре немцев прошел день памяти и скорби. Об этом 24.kg сообщили в народном совете немцев КР.

Отмечается, что 80 лет назад, 28 августа 1941 года, все представители немецкой национальности, проживавшие на территории европейской части Советского Союза, были насильственно депортированы в республики Средней Азии, Казахстан и Сибирь. Им дали всего 24 часа подготовиться к переселению. Жизнь сотен тысяч немцев кардинально изменилась, они были вынуждены покинуть свои дома навсегда.

«Каждый год в России, Казахстане и Кыргызстане этнические немцы скорбят по павшим во время депортации, погибшим от голода, холода и непосильного труда в лагерях и спецпоселениях.

В память об этом траурном дне 28 августа народный совет немцев Кыргызстана провел мероприятие, посвященное 80-летию депортации российских немцев. Очевидцы тех событий, их семьи собрались для того, чтобы почтить память своих предков. Немецкая молодежь Кыргызстана подготовила серию видеороликов, в которых рассказываются истории переселенных в Кыргызстан немцев Поволжья», — говорится в сообщении.

Совет немцев Кыргызстана на постоянной основе оказывает поддержку очевидцам тех страшных событий.