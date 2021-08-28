В День независимости в Бишкеке будет курсировать экскурсионный троллейбус

31 августа в День празднования независимости Кыргызстана для горожан и гостей столицы будет курсировать бесплатный экскурсионный троллейбус. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Отмечается, что он будет выезжать в 13.00 от мясокомбината по улице Московской. Далее маршрут пролегает по центральным улицам города до микрорайона «Асанбай».

Экскурсионный троллейбус будет работать до 15.00. Любой желающий может стать пассажиром специального рейса, где экскурсовод Бишкекского троллейбусного управления расскажет краткую информацию о достопримечательностях города.