13:48
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.14
Общество

Евросоюз готов помочь финансово реформированию образования в Кыргызстане

Евросоюз готов помочь финансово реформированию сектора образования Кыргызстана​. Об этом сообщило Министерство образования и науки.

На поддержку республиканского бюджета Кыргызстана на 2019-2021 годы выделили 32 миллиона евро.

Накануне в Министерстве образования и науки состоялось обсуждение отчета оценочной миссии Европейского союза по реализации третьего транша условий финансового соглашения «Контракт на реформу сектора образования», подписанного между Кыргызстаном и Евросоюзом.

В ближайшее время отчет направят в офис ЕС в Брюсселе. Ожидается, что последний третий транш в 7,7 миллиона евро поступит в государственный бюджет в 2021 году в виде гранта на основании отчета об исполнении индикаторов третьего транша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205492/
просмотров: 47
Версия для печати
Материалы по теме
Улукбек Марипов признает, что онлайн-обучение снизило качество образования
Внесены изменения в некоторые решения правительства Кыргызской Республики
Цифровое образование для социальной и финансовой инклюзии и гендерного равенства
У Кыргызстана в Швейцарии новый посол
Воспитание и нравственность. Разработан новый стандарт школьного образования
Фонд «Аль-Мактум» построит современный образовательный комплекс в Кыргызстане
Ввести профориентационное тестирование в школах предложила депутат
Центры инновации. Во что могут превратиться университеты Кыргызстана
Европейский союз оказал помощь жертвам пограничного конфликта в Кыргызстане
Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для белорусской авиации
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват&nbsp;&mdash; тоже депутат В Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват — тоже депутат
Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана
Студенты из&nbsp;Пакистана вышли на&nbsp;митинг. Требуют вернуть им&nbsp;документы Студенты из Пакистана вышли на митинг. Требуют вернуть им документы
Работодатели в&nbsp;России отобрали паспорта у&nbsp;кыргызстанцев. Вмешалось посольство Работодатели в России отобрали паспорта у кыргызстанцев. Вмешалось посольство
Бизнес
О! подготовил сразу несколько акций ко&nbsp;Дню независимости! О! подготовил сразу несколько акций ко Дню независимости!
Акция ко&nbsp;Дню независимости! Скидки 30&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom Акция ко Дню независимости! Скидки 30 процентов на премиальные номера MegaCom
Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и&nbsp;в&nbsp;выходные дни Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и в выходные дни
Путь в&nbsp;никуда: как государство убивает алкогольный и&nbsp;табачный рынки Кыргызстана Путь в никуда: как государство убивает алкогольный и табачный рынки Кыргызстана
28 августа, суббота
13:44
Евросоюз готов помочь финансово реформированию образования в Кыргызстане Евросоюз готов помочь финансово реформированию образова...
13:21
Выборы-2021. В списках партий должно быть не менее 15 процентов не старше 35 лет
13:00
Изменение курсов валют. Как заработать и не просчитаться
12:22
За сообщение о коррупции можно получить деньги. Что для этого нужно?
12:18
В Баткене прокуратура расследует неуставные взаимоотношения военнослужащих