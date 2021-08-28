Евросоюз готов помочь финансово реформированию образования в Кыргызстане

Евросоюз готов помочь финансово реформированию сектора образования Кыргызстана​. Об этом сообщило Министерство образования и науки.

На поддержку республиканского бюджета Кыргызстана на 2019-2021 годы выделили 32 миллиона евро.

Накануне в Министерстве образования и науки состоялось обсуждение отчета оценочной миссии Европейского союза по реализации третьего транша условий финансового соглашения «Контракт на реформу сектора образования», подписанного между Кыргызстаном и Евросоюзом.

В ближайшее время отчет направят в офис ЕС в Брюсселе. Ожидается, что последний третий транш в 7,7 миллиона евро поступит в государственный бюджет в 2021 году в виде гранта на основании отчета об исполнении индикаторов третьего транша.