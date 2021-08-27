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Общество

От первых упоминаний о кыргызах до наших дней. В Бишкеке открылась выставка

В Мемориальном доме-музее Михаила Фрунзе открылась выставка, посвященная 30-летию независимости Кыргызской Республики. Об этом 24.kg сообщили в музее.

Представлены фотографии, а также архивные материалы об обретении, становлении и развитии государственности нашей страны.

«Первое упоминание о кыргызах встречается в древнекитайских источниках и датируется 201 годом до нашей эры. За всю историю своего существования, будь то период Кыргызского Великодержавия в 9-10 веках во главе с Барсбек-каганом либо под протекторатом Российской империи, или в составе СССР, многострадальному кыргызскому народу удалось сохранить свою идентичность, не утратив свое неповторимое, уникальное «лицо». Хронология всех этих важнейших исторических этапов, сыгравших ключевую роль в становлении и развитии кыргызской государственности и обретении независимости, представлена на выставке», — отметил директор музея Бакытбек Бакчиев.

В церемонии открытия приняли участие солдаты Национальной гвардии.

На втором этаже дома-музея представлена выставка живописи на камнях от Кубата Кокоева. Там можно ознакомиться с буквами дренекыргызкого алфавита.

Экспозиция открыта до 5 сентября (30-31 августа выходные).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205417/
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